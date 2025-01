Home | Australian Open, buona la prima per Sinner: battuto il cileno Jarry in tre set

Sinner Australian Open, buona la prima per il tennista azzurro numero uno al mondo: battuto il cileno Jarry in tre set. Melbourne – Il numero uno del mondo e campione in carica, Jannik Sinner, debutta con una vittoria convincente al primo turno degli Australian Open 2025, superando il cileno Nicolás Jarry (n.35 ATP) in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1. Il match, durato 2 ore e 42 minuti, conferma l’ottima forma dell’azzurro, che centra la sua 15ª vittoria consecutiva, eguagliando così la sua seconda miglior striscia di successi in carriera.

Forza 💪🏻💪🏻 Happy about my first match of 2025 🇦🇺 @AustralianOpen pic.twitter.com/XkxaGJoMac — Jannik Sinner (@janniksin) January 13, 2025

Match in sintesi

Sinner, che non perde dalla finale di Pechino contro Carlos Alcaraz, ha mostrato grande solidità nei momenti chiave, soprattutto nei tie-break dei primi due set, per poi chiudere agevolmente nel terzo.

Primo set (7-6): Il match si apre con equilibrio. Entrambi i giocatori salvano due palle break nei primi game, ma il punteggio segue i servizi fino al tie-break. Qui Sinner dimostra il suo dominio in questo fondamentale, vincendo 7-2 grazie a una maggiore incisività e precisione.

Secondo set (7-6): Il copione si ripete. Sinner è praticamente impeccabile al servizio, concedendo solo quattro punti nei suoi turni e non arrivando mai ai vantaggi. Nel tie-break, Jarry si dimostra più combattivo, ma l’altoatesino chiude 7-5.

Terzo set (6-1): Con due set di vantaggio, Sinner accelera. Prende subito il controllo, salendo 3-0, e non lascia scampo al cileno, chiudendo il parziale con un netto 6-1.

Statistiche chiave

Tie-break dominanti: Sinner conferma la sua efficienza nei momenti decisivi, con un record impressionante di 14-2 nei tie-break delle ultime partite.

Impeccabile al servizio: Nel secondo set, l’azzurro ha perso appena quattro punti nei suoi turni di battuta, mantenendo un livello altissimo.

Vittoria n.80 in uno Slam: Con questa partita, Sinner raggiunge un altro traguardo importante: 80 incontri giocati nei tabelloni principali degli Slam, 19 dei quali agli Australian Open.

Sinner, verso il bis a Melbourne?

Nel secondo turno, Sinner affronterà la wild card australiana Tristan Schoolkate (n.173 ATP), autore di una sorprendente vittoria su Taro Daniel. Nonostante il ranking modesto, Schoolkate sarà spinto dal pubblico di casa e potrebbe rappresentare un’insidia.

Sinner, che non perde un set da Shanghai 2024, si conferma uno dei principali favoriti per il titolo. Tuttavia, il match con Jarry ha evidenziato che la strada verso la difesa del trofeo sarà tutt’altro che semplice. Serviranno concentrazione e il suo talento straordinario per replicare il trionfo dello scorso anno.

