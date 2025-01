Home | Australia Open, debutto amaro per Darderi: l’azzurro costretto al ritiro contro Martinez

Un debutto amaro per Luciano Darderi agli Australian Open 2025, dove l’azzurro è costretto al ritiro nel secondo set contro Pedro Martinez a causa di un problema alla spalla destra. Il match si chiude con il punteggio di 6-3, 4-1 (ritiro) in favore dello spagnolo, che ha approfittato del calo fisico del numero 44 del mondo per assicurarsi il passaggio al secondo turno, dove potrebbe sfidare Alexander Zverev, testa di serie numero 2 del torneo.

Un inizio in salita per Darderi, poi il ritiro nel secondo set

L’incontro parte male per l’italiano, che cede due volte il servizio nei primi game del match. Nonostante un tentativo di reazione, con il recupero di un break nel quarto game, Martinez si dimostra solido e aggressivo in risposta, mantenendo il vantaggio senza concedere altre chance. Il primo set si chiude con un ulteriore break dello spagnolo nel nono game, fissando il parziale sul 6-3 in 39 minuti.

La seconda frazione di gioco si apre con Martinez che continua a dominare, salendo rapidamente sul 3-0. Darderi, visibilmente frustrato per i problemi fisici, manifesta il suo malessere lanciando la racchetta sul 2-0. Dopo un lungo medical time-out, l’italiano rientra in campo e riesce a strappare un game, ma le sue condizioni non gli permettono di competere. Sul 4-1 per lo spagnolo, Darderi decide di ritirarsi, ponendo fine a un match già compromesso.

Le incognite per Darderi

Pedro Martinez, autore di una prestazione attenta e determinata, avanza al secondo turno con buone possibilità di sfidare Alexander Zverev in un confronto complicato ma stimolante. Per Darderi, invece, l’inizio di stagione si complica: il ritiro rappresenta un duro colpo, e l’entità del problema alla spalla sarà determinante per capire i tempi di recupero e il prosieguo della sua stagione.

Un debutto da dimenticare per l’azzurro, che ora dovrà concentrarsi sul recupero per tornare competitivo nei prossimi tornei.

