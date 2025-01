Jannik Sinner, comunicata la data del processo al Tas: quando sarà e come si svolgerà

Jannik Sinner, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha finalmente fissato le date per l’udienza sul caso Clostebol, che coinvolge il numero uno al mondo del tennis. Il procedimento si terrà tra il 16 e il 17 aprile 2025 presso il quartier generale del Tas a Losanna, in Svizzera.

Nessuna delle parti coinvolte ha richiesto un’udienza pubblica, motivo per cui il processo si svolgerà a porte chiuse, come confermato dal comunicato ufficiale del tribunale. L’udienza nasce dal ricorso presentato dalla Wada contro la sentenza di assoluzione emessa dall’Itia nei confronti di Jannik Sinner.

Il campione italiano era risultato positivo al Clostebol, una sostanza proibita, durante un controllo antidoping effettuato lo scorso marzo in occasione del torneo di Indian Wells. Nonostante l’assoluzione da parte del tribunale indipendente nominato dall’Itia, la Wada ha deciso di appellarsi al Tas, ritenendo necessario riesaminare il caso.

Nel comunicato ufficiale, il Tas ha dichiarato: “Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha programmato l’udienza per la procedura arbitrale del caso che contrappone la World Anti-Doping Agency a Jannik Sinner, per quanto deciso dal tribunale indipendente nominato dalla International Tennis Integrity Agency, per il 16 e il 17 aprile 2025 presso la sede centrale del Tas a Losanna, in Svizzera. Nessuna parte interessata ha richiesto un’udienza pubblica: questa quindi si svolgerà a porte chiuse”.

Jannik Sinner ha continuato a mantenere un profilo professionale e a concentrarsi sul suo percorso sportivo nonostante le accuse. La decisione finale del Tas sarà determinante per chiarire definitivamente la sua posizione e per stabilire un precedente importante in materia di controlli antidoping.

