ATP 250 Adelaide, trionfo di Bolelli e Vavassori nel doppio

La coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha aperto la stagione 2025 con un titolo di grande prestigio, conquistando il torneo di doppio all’ATP 250 di Adelaide. Nella finale, hanno superato in una battaglia emozionante i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, con i quali avevano perso gli ultimi due scontri diretti, inclusi gli US Open e le Nitto ATP Finals. Un risultato che testimonia la loro resilienza e caparbietĂ , confermate dal salvataggio di ben quattro match point prima di assicurarsi il successo.

ADELAIDE DA CARDIOPALMA: BOLELLI VAVASSORI RIMONTE DA CAMPIONI!🏆



Prima uscita stagionale subito trionfante per la coppia azzurra, che, come in semifinale, vince al supertiebreak in rimonta. Contro Krawietz Puetz i due azzurri hanno anche affrontato 4 match point consecutivi