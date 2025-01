Australian Open Bolelli-Vavassori sconfitti nella finale del doppio dopo 3 ore di battaglia contro Heliovaara e Patten. In una partita incredibile e ricca di colpi di scena, Simone Bolelli e il suo compagno di doppio si sono fermati a un passo dalla finale del tabellone doppio a Melbourne Park, cedendo agli avversari con il punteggio di 6-7(16) 7-6(5) 6-3.

Simone Bolelli & Andrea Vavassori (🇮🇹) si arrendono dopo oltre 3h a Heliovaara 🇫🇮 & Patten 🇬🇧.



Gli azzurri si arrendono, perdendo 6-7(16) 7-6(5) 6-3 🏆#SVTennis #AO2025 #AO25 pic.twitter.com/EPWswzJBsP — SV Tennis 🎾 | SportVoices Tennis  (@SVTennis_) January 25, 2025

Un primo set epico, il secondo set e il terzo parziale decisivo

Il match è iniziato con un primo set che sembrava infinito, durato quasi un’ora e mezza. Gli azzurri hanno lottato con il coltello tra i denti, riuscendo ad annullare ben 10 set point prima di aggiudicarselo al tiebreak con uno spettacolare 18-16. Una vera dimostrazione di resistenza e nervi saldi.

Nel secondo parziale, però, la sorte non è stata altrettanto favorevole. Dopo un altro tiebreak combattuto, gli avversari si sono imposti con il punteggio di 7-6(5), rimandando tutto al terzo set. Qui gli azzurri sono stati subito colpiti da un break in apertura, vantaggio che gli avversari hanno saputo mantenere fino alla fine, chiudendo il match sul 6-3.

La maledizione della finale

Bolelli e compagno vedono così sfumare l’opportunità di sfatare una vera e propria maledizione. Per la terza volta, infatti, si fermano a un passo dal trono. Era già accaduto l’anno scorso a Melbourne, dove furono sconfitti dalla coppia Bopanna/Ebden, e in precedenza al Roland Garros, battuti da Arevalo/Pavic. Nonostante la delusione, gli azzurri hanno mostrato grande carattere e un livello di gioco che lascia sperare per il futuro.

