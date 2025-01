Gli Australian Open è il primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam. Si tiene ogni anno a Melbourne in Australia durante la terza e la quarta settimana di gennaio. Inizialmente disputato sui campi d’erba di Kooyong, il torneo rischiò di scadere nell’irrilevanza, ma venne rivitalizzato negli anni ottanta con lo spostamento a Melbourne Park su nuovi campi in cemento. Tra i campioni in gara anche Jannik Sinner, il quale però non sembra essere in gran forma. (Continua a leggere dopo le foto)

Jannik Sinner, cosa è stato costretto a bere dopo i dolori: “Non si è ancora ripreso”

Jannik Sinner non sembra essere in gran forma. Anche durante la partita con Ben Shelton, il tennista numero uno al mondo ha accusato un po’ di fatica. Poi Jannik ha accusanto anche problema fisico, poiichè in fase di gioco ha poggiato male il piede e ha accusato un po’ di dolore. Immediato l’intervento del fisioterapista, che ha massaggiato all’istante la coscia del più forte giocatore di tennis. Nel frattempo Jannik Sinner ne ha approfittato per dissetarsi con una sua bevanda segreta utile per i piccoli dolori muscolari.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”