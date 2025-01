Home | Australian Open, Novak Djokovic non ce la fa: “Troppo dolore”. Zverev in finale

L’Australian Open 2025 perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Novak Djokovic, dieci volte campione a Melbourne, si è ritirato nella semifinale contro Alexander Zverev dopo aver perso il primo set al tie-break 7-5. La decisione è maturata a causa di un infortunio alla coscia sinistra.

Bellissimo discorso di #Zverev a fine match: "Per favore ragazzi, non fate buuuu a un giocatore che si ritira per infortunio. Mostrate un po' d'amore e rispetto per #Djokovic, un campione che ha dato così tanto al tennis negli ultimi 20 anni".#AusOpenpic.twitter.com/ox2R1NuTJw — OK Tennis (@oktennis) January 24, 2025

Il pubblico della Rod Laver Arena si è diviso tra applausi e fischi, mentre Zverev con un bel gesto ha difeso il suo avversario ricordando a tutti quello che Nole ha fatto per il tennis in tutti questi anni. Il russo, così, dopo 10 tentativi ha conquistato la sua prima finale australiana. La sfida tra Djokovic e Zverev prometteva spettacolo e, almeno nel primo set, le aspettative non sono state deluse.

Il parziale è durato un’ora e 22 minuti, con momenti di grande intensità e un livello altissimo di gioco. Zverev si è mostrato solido, mettendo a segno il 76% delle prime, 8 ace e oltre 20 vincenti. Il tedesco ha gestito i punti cruciali con grande lucidità, sfruttando al meglio il primo set point nel tie-break, approfittando di un errore sulla volée del serbo.

Djokovic, che ha salvato quattro palle break sull’1-1 e ne ha avute tre a favore nel game successivo, ha lottato fino all’ultimo, ma le sue condizioni fisiche non gli hanno permesso di reggere il confronto. Dopo aver perso il set, Nole ha alzato bandiera bianca, abbracciando Zverev e uscendo tra le reazioni contrastanti del pubblico.

L’infortunio alla coscia sinistra, già emerso nel quarto di finale contro Carlos Alcaraz, aveva suscitato scetticismo tra i media australiani, che avevano accusato Djokovic di fingere. Invece la mancanza di allenamenti negli ultimi giorni e la prestazione condizionata durante la semifinale hanno dimostrato la come il problema fosse davvero serio.

Novak Djokovic esce fra applausi e fischi

Il serbo, visibilmente frustrato, ha reagito ai fischi del pubblico con un gesto sarcastico, alzando i pollici. Per Djokovic, che non si era mai ritirato in una semifinale Slam, questo stop rappresenta un duro colpo: il sogno di conquistare il 25° titolo Slam è rimandato ancora una volta.

Con questa vittoria, Alexander Zverev raggiunge la sua terza finale Slam, la prima agli Australian Open. In passato, il tedesco ha perso due finali, entrambe al quinto set: a New York nel 2020 contro Thiem e al Roland Garros contro Alcaraz, nel 2024.

Ora Sasha attende il vincitore della seconda semifinale tra Jannik Sinner e Ben Shelton, che si affronteranno per il posto nella finalissima. Un finale di torneo che si preannuncia avvincente, con Zverev deciso a rompere la maledizione delle finali e a sollevare il suo primo trofeo Slam.

