Home » Aurora Ramazzotti, lo scatto sotto la doccia è bollente: ma c’è chi non apprezza

Aurora Ramazzotti non vuole nascondersi. Il suo corpo dopo la gravidanza sicuramente è cambiato, ma lei è felice lo stesso. Sui social posta con fierezza una foto in cui si mostra così “come mamma l’ha fatta”. Senza vestiti, sotto la doccia, fregandosene anche del giudizio della gente. La foto, infatti, fa molto discutere. Non tutti hanno apprezzato, ma siamo sicuri che lei darà pochissima importanza ai commenti negativi dei cosiddetti hater. (Continua…)

Chi è Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è figlia d’arte in quanto è nata dal matrimonio tra il famoso cantante Eros Ramazzotti e la conduttrice Michelle Hunziker. I due si sono conosciuti durante un concerto a Milano nel 1995 e sono convolati a nozze tre anni dopo nel castello Odescalchi di Bracciano. Aurora è l’unico frutto del loro amore, ma la Ramazzotti ha altri fratelli e sorelle nati da rapporti diversi. La storia d’amore tra Michelle ed Eros, infatti, è tramontata definitivamente nel 2002, mentre nel 2009 hanno ottenuto il divorzio. Per fortuna i genitori di Aurora mantengono un buon rapporto, soprattutto per il suo bene.

Aurora ha deciso di seguire le orme della mamma, lanciandosi nel mondo dello spettacolo. È stata protagonista con alcuni programmi televisivi molto famosi, come il talent show “X Factor” oppure “Vuoi scommettere?”. È soprattutto sui social, però, che ha costruito il suo successo. Aurora, ad esempio, su Instagram può contare su oltre due milioni di seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. (Continua…)

Aurora Ramazzotti nuda, lo scatto sotto la doccia

Oggi Aurora Ramazzotti ha deciso di stupire i suoi seguaci, pubblicando una foto nuda. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è sotto la doccia e mostra le forme da neo mamma ai suoi seguaci. Il suo corpo è sicuramente cambiato dopo la gravidanza, ma Aurora sta bene con sé stessa ed ha deciso di mostrare le forme anche a chi la segue. Non ha paura del giudizio della gente, che nel frattempo commenta in modo negativo la scelta di postare una foto del genere. Lei risponde con una gif in cui compare un uomo che mangia i pop-corn, segno che si starà sicuramente divertendo nel leggere i commenti. (Continua…)

Aurora Ramazzotti nuda: i commenti

Aurora Ramazzotti ha deciso di riassumere le sue vacanze estive in pochi scatti pubblicati su Instagram. Tra questi ce n’è uno in cui è sotto la doccia completamente nuda. La scelta di postare tale foto non è stata apprezzata da tutti. C’è chi ad esempio l’accusa per una “questione morale” e chi fa body shaming, commentando la fisicità di Aurora a pochi mesi dal parto e sottolineandone delle imperfezioni. Lei, dal canto suo, “mangia pop-corn” e si diverte con i commenti dei suoi hater.