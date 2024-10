Atp 500 Pechino, Jannik Sinner in finale: lo aspetta Alcaraz

Atp 500 Pechino Sinner in finale. Un Jannik in grande forma, capace di lasciarsi alle spalle polemiche e tensioni legate alla vicenda del presunto doping, si è assicurato un posto nella finale del Torneo di Pechino per il secondo anno consecutivo. Il giovane talento italiano ha superato il sorprendente tennista cinese Yunchaokete Bu con il punteggio di 6-3, 7-6, in un incontro che ha visto Sinner dominare nel primo set, ma incontrare qualche difficoltà nel secondo, concluso con un tie-break quasi perfetto. Ora lo attende una sfida epica contro il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, in quella che tutti definiscono la miglior finale possibile.

Sinner ha proseguito nel suo momento d’oro, conquistando l’accesso all’ultimo atto del China Open dopo una battaglia durata 2 ore e 5 minuti. L’altoatesino ha subito messo sotto pressione il suo avversario, gestendo bene i primi scambi e trovando il break decisivo per volare sul 5-2 nel primo set. Nonostante un tentativo di reazione da parte di Bu, il cinese non è riuscito a rientrare in partita, cedendo il parziale per 6-3 in 53 minuti. Tuttavia, Bu non ha mai mollato e nel secondo set ha saputo tenere testa a un Sinner che, sebbene leggermente affaticato e autore di diversi errori non forzati, ha mantenuto lucidità nei momenti cruciali.

Il secondo set si è rivelato molto più combattuto, con Bu che ha costretto Sinner a inseguire per gran parte del parziale. Nonostante la pressione, l’italiano ha sempre mantenuto i suoi turni di servizio, rispondendo con efficacia agli attacchi dell’avversario. Sul 6-5 per Bu, Sinner ha mostrato il suo carattere riuscendo a forzare il tie-break. Qui, l’italiano ha preso rapidamente il controllo, volando sul 4-1 e chiudendo poi 7-3, assicurandosi così l’accesso alla finale.

Questa vittoria assume ancora più valore alla luce della complicata situazione che sta vivendo fuori dal campo, con la WADA che ha riaperto il caso legato a una presunta positività, aggiungendo ulteriore pressione al giovane campione. Nonostante ciò, Sinner ha dimostrato di essere mentalmente forte, pronto a sfidare Alcaraz in una finale che promette spettacolo.

