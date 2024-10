Atp 500 Pechino: la finale Alcaraz-Sinner è una possibilità concreta. Lo spagnolo ha conquistato l’accesso alla finale del torneo master in Cina, superando con autorità Daniil Medvedev in due set. Lo spagnolo, attuale numero 3 del mondo e seconda testa di serie a Pechino, ha dimostrato ancora una volta il suo incredibile talento e solidità, imponendosi sul russo, numero 5 del ranking ATP e terza testa di serie, con il punteggio di 7-5, 6-3. In un’ora e 26 minuti di gioco, Alcaraz ha messo in mostra la sua capacità di gestire i momenti chiave del match, prevalendo nei momenti di maggiore pressione.

Unbelievable point between Medvedev and Alcaraz!!pic.twitter.com/ZouiQJ13A6 — Tennis Xtra 🎾 (@TennisXtra) October 1, 2024

Il primo set è stato combattuto, con Medvedev che ha cercato di rispondere colpo su colpo, ma Alcaraz ha saputo mantenere la concentrazione e capitalizzare sulle poche opportunità concesse dal russo, strappando il break decisivo sul 6-5 e chiudendo 7-5. Nel secondo set, lo spagnolo ha alzato ulteriormente il livello, ottenendo un break iniziale che gli ha permesso di condurre con autorità fino al termine, sigillando la vittoria per 6-3.

Medvedev, noto per la sua solidità da fondo campo e per la sua capacità di adattarsi a diversi stili di gioco, non è riuscito a trovare le contromisure necessarie per arginare l’aggressività di Alcaraz, che ha saputo variare il ritmo e sorprendere il russo nei momenti decisivi. Il match ha confermato la crescita costante del giovane talento spagnolo, che continua a dimostrarsi uno dei giocatori più temibili del circuito.

Ora Alcaraz attende di conoscere il suo avversario in finale, che uscirà dallo scontro tra il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, e il sorprendente cinese Yunchaokete Bu, attualmente numero 96 del ranking ATP. Sinner, prima testa di serie del torneo, parte favorito contro il giovane talento cinese, che ha impressionato tutti con il suo cammino inaspettato fino alle semifinali, grazie a prestazioni di altissimo livello. Alcaraz, dal canto suo, si prepara per una finale che si preannuncia entusiasmante, con la possibilità di conquistare un altro importante titolo in questa straordinaria stagione.

