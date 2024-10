Atp 500 Pechino, vince Alcaraz. Una finale incredibile, giocata su livelli pazzeschi da entrambi: purtroppo Jannik Sinner non ce l’ha fatta e la vittoria in questa fantastica sfida è andata allo spagnolo Carlos Alcaraz. Il nostro numero uno aveva operato un’incredibile rimonta nel primo set, nel quale si trovava in svantaggio per 1-5, vincendolo in un tie-break al cardiopalmo in cui lo spagnolo aveva beneficiato di due set point. La svolta della partita, purtroppo per Sinner, si è verificata nel secondo set, quando il nostro giocatore non è riuscito a sfruttare tre palle break sul 4-3 per poi perdere il suo servizio, anche a causa dello sforzo profuso in precedenza.

Carlos Alcaraz wins an INSANE point against Jannik Sinner in Beijing



Truly ridiculous tennis from both.



But Carlos executed defense, power, & finesse to utter perfection.



When excellence meets excellence…



This is what you get.



pic.twitter.com/VLYK0evKQk — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 2, 2024

Nel terzo set è risultato decisivo un break ottenuto dallo spagnolo sul punteggio di 1-1. Da lì in poi Alcaraz è stato quasi perfetto, soprattutto nei suoi turni di battuta. Ma Sinner, con un coraggio da leone, è riuscito a procurarsi l’opportunità per rientrare in partita ottenendo un break sul 3-4. Il terzo set, in un turbine di emozioni, è approdato al 6-6, quindi al tie break decisivo. Qui è stato Alcaraz a recuperare da 0-3, infilando una serie di 7 punti consecutivi. Bisogna dare atto al campione iberico, attuale numero 3 del mondo, di avere giocato un tennis straordinario, ai suoi migliori livelli. Per Sinner, che a differenza di Alcaraz non era arrivato a questo torneo al massimo della forma fisica e psicologica, arriva così la terza sconfitta consecutiva contro l’amico rivale. Ma il nostro tennista può essere soddisfatto per il grande tennis espresso per più di 3 ore di partita. Il punteggio finale testimonia comunque il grande equilibrio che ha caratterizzato tutto il match: 6-7 6-4 7-6. E c’è da scommettere che questa rivalità caratterizzerà il mondo del tennis per molti anni.

