Atp 500 Barcellona: Arnaldi ai quarti di finale, Trungelliti out

ATP 500 Barcellona – Il tennista italiano Matteo Arnaldi ha fatto un’ottima prestazione e si qualifica per i quarti di finale della competizione. Ecco come è andato il match. (Continua a leggere dopo la foto…)

Arnaldi batte Trungelliti

Matteo Arnaldi si è ripreso alla grande dopo un inizio incerto e ha regalato ai fan un avvincente show sul campo rosso. Il tennista si è misurato nel match per i pass ai quarti di finale del torneo Barcelona Open contro l’argentino Trungelliti. La vittoria è un bel colpo per l’Italia che può rimanere in gara. Arnaldi è infatti l’unico azzurro rimasto nel torneo ed è riuscito a battere il 34enne argentino, n° 197 del mondo, Marco Trungelliti. Arnaldi ha fatto uscire l’avversario dalla competizione raggiungendo il punteggio di 6-3 6-0. Ma vediamo nel dettaglio come si è svolto il match (Continua a leggere dopo la foto…)

Matteo on a mission 👏



Arnaldi defeats Trungelliti 6-3 6-0 to move into the last 8! #BCNOpenBS pic.twitter.com/v7GeYgTaaW — Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2024

Il match Arnaldi-Trungelliti: un trionfo

Il match è partito con qualche difficoltà per l’argentino Trungelliti che incespica nei primi due turni di battuta, ma riesce ad annullare 3 palle break. Il ligure è riuscito a non cedere alla pressione nel quinto game, riuscendo a scongiurare un’occasione per il break. Nell’ottavo game Trungelliti comincia a capitolare e ad avere la meglio è Arnaldi. Il Sanremese è tranquillizzato da un break di vantaggio e riesce a concretizzare al secondo set point. Nel secondo set è tutto in discesa e l’azzurro regala uno show emozionante che culmina con un 6-0 con 25 punti a 5 per l’azzurro. Ma cosa lo aspetta ora?

