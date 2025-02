Atletica, Gianmarco Tamberi e il “colpo di teatro” a Sanremo: “Vi rivelo il mio futuro: ecco cosa farò”

Gianmarco Tamberi, campione olimpico e simbolo dell’atletica italiana, ha lasciato tutti a bocca aperta durante la serata inaugurale del Festival di Sanremo. L’atleta, al fianco di Jovanotti, ha annunciato con grande emozione e determinazione che la sua carriera non è affatto terminata, come molti avevano temuto nelle ultime settimane.

Tamberi a Sanremo salta alle Olimpiadi: “Ci vediamo a Los Angeles 2028” https://t.co/GDQwz5j1gY — Sbircia la Notizia Magazine (@SLN_Magazine) February 12, 2025

“Sì, oggi ho paura, ma è più la voglia di riprovarci e mettermi in gioco. Ci vediamo a Los Angeles 2028!” ha dichiarato Tamberi dal palco del Teatro Ariston, facendo tremare la platea e confermando l’intenzione di partecipare alla prossima Olimpiade.

Con queste parole, il fuoriclasse marchigiano ha svelato di avere già fissato il suo prossimo obiettivo: dare l’assalto a un’altra medaglia olimpica, questa volta a Los Angeles nel 2028. Il suo annuncio arriva come un vero e proprio colpo di teatro, proprio sul palco di uno dei teatri più famosi d’Italia.

Dopo settimane di incertezze alimentate da post criptici sui social, che avevano lasciato presagire l’idea di un possibile ritiro, Gimbo ha scelto proprio il palcoscenico del Festival per sciogliere ogni dubbio. La sua decisione ha lasciato il pubblico e gli appassionati di atletica senza parole, ma con la certezza che Tamberi non ha ancora finito di stupire.

L’entrata in scena del saltatore, in smoking nero, ha fatto esplodere l’Ariston in un’ovazione. Tamberi ha accolto la sfida di svelare il suo futuro dopo “l’assist perfetto” fornito dal conduttore Carlo Conti. “Ci vediamo a Los Angeles 2028” è stato il momento che ha confermato l’intenzione di Tamberi di non fermarsi. A 36 anni, l’atleta intende vivere un’ulteriore avventura a cinque cerchi, tentando di conquistare un’altra medaglia olimpica dopo l’oro storico di Tokyo 2020.

Atletica, Tamberi: il palmares di un campione leggendario

Il cammino di Tamberi nel mondo dell’atletica è costellato da successi straordinari. L’atleta marchigiano ha conquistato un oro olimpico a Tokyo 2020, un oro mondiale a Budapest nel 2023 e ben tre ori europei (Amsterdam 2016, Monaco di Baviera 2022 e Roma 2024). Ha inoltre vinto l’oro mondiale indoor a Portland nel 2026 e un oro (Glasgow 2019) e un argento (Toruń 2021) ai campionati europei indoor.

Le motivazioni che lo spingono a continuare saranno approfondite in una conferenza stampa programmata per mercoledì alle 14.30 presso l’Hotel Miramare Palace, ma intanto il pubblico italiano può gioire per questa nuova sfida che Tamberi ha deciso di affrontare con il cuore e la determinazione che lo contraddistinguono da sempre.

