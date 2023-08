Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Aston Villa. La formula del trasferimento è un prestito con diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Napoli a Frosinone, trappole per le milanesi: riecco la Serie A

Leggi anche: Milan, sondaggio per Kean: la Juve fa muro

Nicolò Zaniolo in azione durante Spagna-Italia, semifinale della Nations League 2022 2023. (Photo by Rene Nijhuis/BSR Agency/Getty Images)

Nicolò Zaniolo è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Aston Villa. Il giocatore passa dal Galatasaray al club inglese con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro. Nella giornata di giovedì ha svolto le visite mediche, mentre ieri (venerdì) è arrivato il comunicato ufficiale.

Questo il messaggio di Zaniolo su Instagram per salutare il club turco: “Oggi lascio un club fantastico e non riesco ad esprimere quanto io sia grato di aver fatto parte di questa splendida famiglia. Insieme abbiamo dimostrato che niente è impossibile quando siamo uniti. “Lion’s family” sei parte del mio cuore e prometto di non dimenticarlo mai”.

Nuova avventura per Zaniolo

Non è la prima occasione in cui Zaniolo è stato collegato alla Premier League. Durante il periodo di scambi invernali del mercato calcistico nella stagione 2022-2023, era vicino a un trasferimento al Bournemouth. Inizialmente, il giocatore aveva respinto l’opportunità di un possibile trasferimento al club inglese, ma poi aveva cambiato idea, trovando però il rifiuto da parte del team dei Cherries.

Successivamente, aveva sottoscritto un contratto con il Galatasaray, con cui aveva conquistato il titolo di campione turco nella medesima stagione. Dopo un semestre, finalmente l’italiano fa il suo ingresso nella Premier League.