Zaniolo riparte dalla Premier: va all’Aston Villa

Nuova avventura per Nicolò Zaniolo che dopo appena sei mesi ha deciso di lasciare il Galatasaray per trasferirsi in Premier League dove ad attenderlo c’è l’Aston Villa dell’ex ds giallorosso Monchi. Prestito con diritto di riscatto per l’italiano che andrà a sostituire l’infortunato Buendia alla corte di Unai Emery. Un tentativo disperato per i “Villans” di rinforzarsi dopo il pessimo inizio di stagione in Premier League perso per 5-1 contro il Newcastle dell’ex milanista Sandro Tonali.

Zaniolo, trasferitosi lo scorso gennaio al Galatasaray per 15 milioni di euro, lascia la Turchia dopo 11 partite disputate arricchite da 5 gol e un assist. Un’esperienza positiva per l’ex romanista che nello scorso giugno si è anche riconquistato la convocazione di Roberto Mancini con la Nazionale italiana. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nicolò Zaniolo in azione durante Spagna-Italia, semifinale della Nations League 2022 2023. (Photo by Rene Nijhuis/BSR Agency/Getty Images)

Le cifre dell’operazione

L’operazione che porta Nicolò Zaniolo all’Aston Villa è di prestito con diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro, domani le visite mediche in Inghilterra per l’italiano che potrebbe esordire per la prima volta in Premier League il prossimo 20 agosto nella sfida tra Villans ed Everton. In carriera Zaniolo ha giocato con la maglia dell’Inter, senza mai esordire in prima squadra, e con quella giallorossa della Roma dove invece è esploso totalizzando 128 presenze e collezionando 24 gol e 18 assist.