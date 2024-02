Annuncio choc della famosa attrice: “Ho un tumore al secondo stadio”

Gossip. Annuncio choc, una nota attrice della famosa serie tv “Baywatch” ha rilasciato alcune dichiarazioni sconvolgenti sulle sue condizioni di salute. I fan sono rimasti senza parole. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Annuncio choc, le condizioni di salute della famosa attrice

Annuncio choc, una nota attrice della famosa serie televisiva “Baywatch” ha rilasciato alcune dichiarazioni sconvolgenti in merito alle sue condizioni di salute. Nicole Eggert, nota al pubblico per aver lavorato al fianco di Pamela Anderson negli anni Novanta, a dicembre 2023 ha scoperto di avere dei gravi problemi di salute. Eggert aveva iniziato a lavorare come gelataia a causa di alcuni problemi finanziari. (Continua a leggere dopo la foto)

Le rivelazioni sulla malattia

Annuncio choc, Nicole Eggert, nota bagnina della serie televisiva “Baywatch”, ha dichiarato al pubblico di essere affetta da un cancro al seno. Secondo l’ex attrice, sarebbero state le protesi che si era fatta mettere quand’era ancora una ragazzina a complicare la situazione. Eggert era divenuta famosa al pubblico per aver interpretato il ruolo di Summer nella nota serie televisiva “Baywatch”, molto in voga negli anni Novanta. Durante un’intervista rilasciata ad “Inside Edition“, Nicole ha dichiarato: “Il mio cuore si è fermato, non sentivo più nulla e tutto è diventato confuso”. (Continua a leggere dopo la foto)

I dettagli sul tumore e la paura per le figlie

Annuncio choc, Nicole Eggert ha raccontato alcuni dettagli in merito al terribile tumore che l’ha colpita. Secondo l’ex attrice, che adesso lavora come gelataia a causa di recenti problemi economici, il tipo di cancro che le hanno trovato i medici è molto raro e invasivo. “Se non mi fossi rifatta il seno e avessi avuto ancora il mio seno più piccolo e naturale, sono sicura che avrei sentito molto prima quel nodulo. È stato un errore enorme, una decisione stupida, presa quando avevo 18 anni e mi sentivo insicura a causa del costume intero rosso che dovevo indossare per Baywatch e che, essendo piatta, non riuscivo a riempire”. Per l’ex attrice, la paura più grande è quella di poter lasciare da sole le sue figlie, Dilyn di venticinque anni e Keegan di dodici anni. “Ricordo ancora l’orrore sul volto di Keegan, quando le ho detto del cancro”. Nicole ha anche confessato di non riuscire a dormire la notte a causa dei problemi finanziari: “Per il pensiero delle bollette da pagare e delle spese mediche che dovrò sostenere”. Mindy Molinary sta cercando di aiutare l’ex bagnina di “Baywatch”. L’amica ha aperto un pagina su “GoFundMe” riuscendo a raccogliere una cifra notevole: quasi 40.000 dollari.