La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Angelino. Il club capitolino ha rilasciato un comunicato con i dettagli del colpo di mercato.

Colpo di mercato della nuova gestione

Arriva il primo vero colpo della Roma dopo i grandi cambiamenti dei giorni scorsi. Tiago Pinto, direttore sportivo del club, aveva infatti lasciato dopo alcune incomprensioni con la società. Poi era stato il turno di José Mourinho, arrivato ai ferri corti con Friedkin per via di alcune scelte di mercato. Ora, con l’approdo di Daniele De Rossi sulla panchina, i giallorossi hanno ufficializzato il prestito fino a giugno di Angelino, terzino ancora di proprietà del Lipsia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L’ex tecnico della Roma, accompagnato da Tiago Pinto, osserva l’allenamento dei gaillorossi a Trigoria (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il comunicato della Roma

Il mancino spagnolo ha in curriculum diverse esperienze tra Manchester City, Lipsia e Galatasaray. Ora si apre un nuovo capitolo della sua carriera. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Angelino dal Lipsia a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024.

Esterno sinistro spagnolo, classe 1997, ha maturato diverse esperienze in giro per l’Europa tra Manchester City, Maiorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Lipsia, Hoffenheim e Galatasaray. Nella Roma, indosserà la maglia numero 69. Benvenuto, Angelino!” recita il comunicato giallorosso.

