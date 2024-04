Andrea Kimi Antonelli in prova alla Mercedes il 16 e 17 aprile, in Austria. Il pilota italiano diciassettenne guiderà per la prima volta una vettura di Formula 1. Se il test dovesse andare a buon fine, potrebbe essere lui il sostituto di Lewis Hamilton nella prossima stagione. (Continua…)

Andrea Kimi Antonelli in prova alla Mercedes

Andrea Kimi Antonelli è un giovane pilota nato a Bologna il 25 agosto 2006. Andrea ha la passione per la Formula 1 nel sangue e nel nome. Andrea è figlio di Marco Antonelli, pilota automobilistico e proprietario del team AKM Motorsport, e quel nome Kimi ci ricorda un ex pilota della Ferrari. Attualmente Andrea è attivo in Formula 2 con la Prema Racing. Nel corso della sua giovane carriera è diventato due volte campione europeo di Kart nella categoria OK, mentre in monoposto ha vinto la Formula 4 ADAC, la Formula 4 italiana e il FIA Motorsport Games nel 2022, mentre nel 2023 ha vinto sia la Formula Regional Middle East che la Formula Regional Europea.

Il 16 e 17 aprile, in Austria, Andrea Kimi Antonelli entrerà per la prima volta in una volante di Formula 1. Il giovane pilota sarà in prova per la Mercedes. Se il test dovesse andare a buon fine, Antonelli, a soli diciotto anni, potrebbe raccogliere l’eredità di un mostro sacro della Formula 1 come Lewis Hamilton.