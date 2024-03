Dopo il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari, in estate la Mercedes dovrà correre ai ripari. Il team principal Toto Wolff spinge per aver Max Verstappen: “Verstappen e Mercedes sono destinati a incontrarsi, anche se non so dire quando“. (Continua…)

Toto Wolff vuole Verstappen alla Mercedes

L’addio di Lewis Hamilton, che in estate passerà alla Ferrari, ha lasciato un vuoto alla Mercedes. La scuderia di Formula 1 dovrà immediatamente correre ai ripari. Toto Wolff, principal team della Mercedes, però sembra avere le idee chiare: vuole l’attuale campione in carica Max Verstappen.

Negli ultimi giorni, la scuderia Red Bull sta vivendo una fase di stallo. Verstappen potrebbe cambiare aria in estate e la Mercedes potrebbe essere la scuderia perfetta per lui. Toto Wolff, ai microfoni di Fox Sport Australia, ha dichiarato: “Adesso abbiamo un posto libero, siamo gli unici tra i top team. A meno che Verstappen non decida di lasciare la Red Bull… e allora quel posto non sarà più libero. In estate dovremo prendere una decisione importante, ma dipenderà molto da quello che farà Max”.

Wolff ha un vero e proprio debole per Verstappen che risale addirittura al 2014, quando il pilota era appena diciassettenne. Il principal team Mercedes arrivò un attimo dopo la Red Bull, che si assicurò le prestazioni del pilota. Adesso, però, Wolff non vuole farselo sfuggire una seconda volta e sta preparando l’assalto al pilota.