F1 Australia doppietta Ferrari. GP di Australia da incorniciare per le Rosse con Sainz primo al traguardo davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Terza la McLaren di Lando Norris, mentre il campione del mondo Max Verstappen ha dovuto abbandonare la gara per un problema ai freni.

Carlos Sainz e la Ferrari emergono nel Gran Premio d’Australia, terza tappa del campionato di Formula 1. In una domenica di “ritorno alla normalità” per Verstappen, costretto al ritiro a causa di problemi ai freni sulla sua Red Bull, lo spagnolo supera il rivale al quarto giro e parte verso una vittoria indiscussa. Sul secondo gradino del podio Charles Leclerc, che completa una doppietta per la scuderia di Maranello che non si vedeva dal Bahrain 2022. Lando Norris arriva terzo, seguito dal compagno di squadra McLaren Oscar Piastri. Nel finale, un momento di tensione coinvolge George Russell e la Mercedes, con il britannico che va contro il muro alla curva 8, causando l’intervento della safety car virtuale che congela le posizioni nell’ultimo giro.

Un’inattesa svolta nelle prime fasi della gara sconvolge i piani della Red Bull, permettendo alla Ferrari e a Carlos Sainz di prendere il largo verso una vittoria senza discussione. Sebbene i problemi per la scuderia austriaca siano rari, la squadra di Maranello dimostra di saperli sfruttare al meglio, con Sainz che coglie l’occasione quando Verstappen è costretto al ritiro a causa dei suoi freni difettosi sulla RB20. Questo incidente, il primo del genere da due anni a questa parte, rende ancora più dolce il trionfo della Ferrari, con un Sainz eroico al volante della SF-24. Dopo le difficoltà patite due settimane prima a Jeddah, quando un’appendicite lo aveva costretto a letto, lo spagnolo torna a sorridere sul gradino più alto del podio, un’esperienza che mancava dal settembre 2023 a Singapore, l’ultima volta in cui Red Bull non ha vinto.