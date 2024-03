Simone Resta alla Mercedes. L’ex tecnico della Ferrari è stato ingaggiato come Direttore dello sviluppo strategico e lavorerà direttamente con il direttore tecnico di Mercedes James Allison per portare avanti i progetti legati alla F1. Si unirà alla Mercedes anche Enrico Sampo, che entrerà a far parte del team come responsabile delle applicazioni software per le prestazioni.

Sampo è stato Driver Simulator Team Leader della Ferrari negli ultimi anni e ha una vasta esperienza in un’area che si sta rivelando fondamentale per le prestazioni delle auto di F1 prima e durante i fine settimana di gara. Sebbene entrambi gli uomini abbiano firmato per la Mercedes, i loro termini contrattuali con la casa di Maranello gli impediranno di unirsi al team tedesco fino al 2025, con le date esatte di arrivo che devono ancora essere decise.

Le nuove nomine arrivano in un momento in cui la Mercedes sta rafforzando la propria struttura a lungo termine e cercando aree di miglioramento. Il caposquadra Toto Wolff e il direttore tecnico Allison hanno entrambi firmato estensioni contrattuali a lungo termine lo scorso inverno, mentre il team ha recentemente nominato David Nelson come esperto dinamico dei veicoli in sostituzione del direttore delle prestazioni Loic Serra, che passerà alla Ferrari.