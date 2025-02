Ana Laura Ribas, classe 1966, è stata per anni un volto noto soprattutto di Canale 5 avento preso parte a programmi come: Ok, il prezzo è giusto!, Paperissima e Striscia la notizia. Oggi, 1° Febbraio 2025, sarà tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex Velina, da tempo lontana dal piccolo schermo, si è racconta in una lunga intervista a 360°. (Continua a leggere dopo le foto)

Ana Laura Ribas a “Verissimo”: che fine ha fatto e cosa fa oggi l’ex velina

Dopo una lunga carriera divisa tra Rai e Mediaset, Ana Laura Ribas ha deciso di lasciare il mondo della tv. Tempo fa al Fatto Quotidiano ha detto: “Di recente ho avuto contatti con Rai, Mediaset e Sky. Ho declinato perché il mio lavoro oggi è lontano dalla tv. Quando ho capito che questa tv non era più il mio mondo. I ruoli erano stati definiti: in dieci fanno i conduttori, tutti gli altri gli opinionisti. Ogni volta che tornavo a casa da un’ospitata ero tra il depresso e il triste. Un giorno, cinque o sei anni fa, ho detto: ‘Basta, ho dato’. E mi sono ritirata”.

