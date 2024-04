Home | “Amici”, Martina in crisi scoppia in lacrime: “Sto malissimo”

Martina Giovannini, cantante italo-brasiliana della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, ha avuto un crollo emotivo durante il quotidiano del programma in onda su Canale 5. Scopriamo cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

“Amici”, la tensione per il serale si fa sentire

“Amici”, la finale del talent di Maria De Filippi è sempre più vicina e la competizione è entrata nel vivo. Per gli studenti è essenziale riuscire a trovare la chiave per convincere i giudici che hanno in mano le loro sorti all’interno dello show. Per qualcuno dei concorrenti la pressione è troppa da gestire e la paura di non riuscire a stare al passo con le aspettative dei giudici sta prendendo il sopravvento. È il caso della cantante Martina che nel daytime ha avuto una forte crisi davanti alla sua vocal coach. (Continua a leggere dopo la foto…)

Le critiche dei giudici

Martina Giovannini è una bravissima cantante entrata nella scuola di “Amici” il 23 novembre 2023 sostituendo Stella nel team di Anna Pettinelli. Dopo la puntata di ieri sera, Martina non è riuscita a superare le critiche ricevute dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi ed è scoppiata subito dopo aver messo piede nella sala studio in cui la stava aspettando la sua vocal coach. «Sto malissimo. Io non ce la faccio più ho la testa che mi dice tremila cose – si è sfogata Martina in lacrime -. Se ne sono andate via sia Lil Jolie che Gaia che erano miei punti fermi.”

