Gossip. “Amici”, l’ex cantante ricoverato in ospedale: “Ho aspettato a dirvelo” – Due anni fa, l’ex cantante di “Amici” ha trascorso diversi mesi in ospedale a causa di una grave infezione polmonare, che si è successivamente diffusa al cervello. All’inizio del 2023, è tornato sui social per informare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Come sta adesso? Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, Enzo Paolo attacca Shaila e lancia un frecciatina a Federica e Alfonso: tensione alle stelle

Leggi anche: Pier Silvio Berlusconi, il gesto a sorpresa commuove Silvia Toffanin

“Amici”, l’ex cantante ricoverato in ospedale: “Ho aspettato a dirvelo”

“Amici” – Due anni fa, Pasqualino Maione è stato ricoverato per diversi mesi a causa di una grave infezione polmonare, che si è poi diffusa al cervello. L’ex cantante di “Amici” è tornato sui social all’inizio del 2023 per aggiornare i suoi follower, dichiarando: “Ormai da un bel po’ combatto con questa patologia che ha colpito il cervello e il midollo. I dottori mi hanno preso appena in tempo, ma la strada è ancora lunga, ma io ce la metterò tutta”.

Nell’estate del 2023, l’artista è ritornato in ospedale per curare un problema a un rene. A settembre, in un post su Instagram, ha condiviso ulteriori dettagli sui suoi problemi di salute: “Il 16 agosto del 2022 sono stato ricoverato per Covid. Avevo la febbre alta e dolori fortissimi alla testa. Poi il Covid è passato, ma i dolori no. I dottori hanno poi capito che a causare i dolori alla testa era un virus. I medici hanno visto che il virus stava provocando una meningite al cervello e midollo osseo e che piano piano poteva uccidermi. Un virus raro, da cui solo il 30% dei pazienti sopravvive. Voglio ringraziare tutti i medici, il personale e gli infermieri che si sono presi cura di me”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva