Pier Silvio Berlusconi, il gesto a sorpresa commuove Silvia Toffanin. La conduttrice di “Verissimo” è stata protagonista di un momento di dolcezza e intimità ad opera del marito e amministratore delegato Mediaset. Tutto è accaduto sotto le telecamere mentre Toffanin registrava le puntate del nuovo format “This is me” che sarà presto trasmesso in onda su Canale 5. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo in studio. (Continua a leggere dopo la foto…)

“This is me”, il format si Silvia Toffanin e Maria De Filippi

Tra lunedì 4 e martedì 5 novembre, negli studi Elios di Roma, presso il Teatro 8, sono state registrate la seconda e la terza puntata di “This Is Me”, uno speciale crossover tra “Amici“ e “Verissimo“ condotto da Silvia Toffanin, dedicato agli ex partecipanti del talent show. Si tratta di un format pensato per celebrare il talento degli ex allievi puntando i riflettori sui successi avuti dopo essere usciti dal programma.

Per moltissimi di loro, infatti, la scuola di Maria De Filippi è stata una tappa fondamentale nel proprio percorso artistico: un’occasione di imparare, di mettersi in gioco e di farsi conoscere dal pubblico italiano. Tra i protagonisti di “This is me” vedremo infatti cantanti del calibro di Annalisa, Alessandra Amoroso ed Elodie oltre alle meravigliose ballerine Giulia Stabile e Anbeta Toromani e tantissimi altri. (Continua a leggere dopo la foto…)

“This is me”, un ospite a sorpresa nella puntata

Tra gli ospiti della puntata di “This is me” figurano anche i professori di “Amici 24” e qualche ex insegnate tra cui Garrison, Kledi e Rossella Brescia. A scandire le puntate con la loro simpatia ci saranno poi i comici Pio e Amedeo, Geppi Cucciari, il Maestro Vessicchio, e, a sorpresa, anche Pier Silvio Berlusconi. Proprio quest’ultimo ha realizzato un momento dolcissimo nei confronti della moglie Silvia Toffanin la quale ha da poco festeggiato il suo 45º compleanno.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva