“Grande Fratello”, Enzo Paolo attacca Shaila e lancia un frecciatina a Federica e Alfonso: tensione alle stelle

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello è molto teso. La relazione sentimentale tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non sta entusiasmando gli altri concorrenti, i quali si sono più volte lamentati della situazione. A peggiorare le cose è stato l’ingresso della giovane coppia reduce dall’ultima edizione di Temptation Island, ovvero quella formata da Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Il primo fra tutti a lamentarsi di ciò è stato Enzo Paolo Turchi. Vediamo insieme che cosa ha detto. (Continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, Enzo Paolo contro Shaila, Federica e Alfonso: tensione alle stelle

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a essere i protagonisti indiscussi della nuova edizione del Grande Fratello. La passione scoppiata tra i due in Spagna, però, non sembra convincere Enzo Paolo Turchi che, nelle ultime ore, ha palesato le sue perplessità sulla genuinità del loro rapporto e ha lanciato una frecciata anche ai due giovani volti di Temptation Island. Parlando con Luca Calvani e Amanda Lecciso, Enzo Paolo ha detto: “Sulla danza ne deve mangiare di polvere prima di paragonarsi a me. Se la crede un po’. Ho le idee chiare. I tarli però sono così, piano, piano rosicano tutto. Poi tutti gli stanno intorno perché pensano che lei e lui sono i più importanti della casa. Mi infastidisce che la settimana che non c’erano, tutti qui dentro erano contro. Adesso che sono rientrati, tutti vicino a loro. Li vedono forti, ma nella storia del Grande Fratello quelli che vengono percepiti forti non sempre sono arrivati”. Poi si è scagliato anche contro Federca e Alfonso.

