“Amici”, Giulia Pauselli si è operata: cos’è successo

Giulia Pauselli, è una delle ballerine professioniste della scuola di Amici. Oggi 34enne, all’interno del programma di Maria De Filippi ha anche avuto diverse frequentazioni: prima un flirt con Stefano De Martino, durato il tempo di un ballo. Poi ha frequentato un altro nome noto, ovvero Giano Del Bufalo e infine, tra i banchi di scuola, ha incontrato l’amore nel suo attuale compagno Marcello Sacchetta. Ad agosto del 2022 è diventata mamma di Romeo Maria. In queste ore la ballerina è finita in ospedale per un’operazione.

Giulia Pauselli si è operata

Dopo la gravidanza per Giulia è stata dura tornare a ballare. Lo ha confessato lei stessa in un’intervista di qualche anno fa: “È stato difficile ricominciare a danzare dopo la gravidanza, inutile negarlo. Ballavo ma non mi sentivo più padrona del mio corpo. Mi è servito più tempo di quello che pensavo, ma con tanto lavoro e costanza (almeno per me), piano piano sto recuperando“. Oggi Giulia è una delle ballerine professioniste più amate nel talent. Ma la maternità è sicuramente gioia e cambiamento, soprattuto per quanto riguarda il corpo di una donna. Per questo motivo Giulia ha deciso di stare bene con se stessa e decide di affrontare un’operazione. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)