Altro spaventoso virus, primi casi accertati in Italia: le raccomandazioni degli esperti – Il virus Hmpv è arrivato in Europa e in Italia. Ci sono i primi pazienti, proprio mentre l’Oms evidenzia che «il metapneumovirus umano Hmpv non è un nuovo virus. Identificato per la prima volta nel 2001, è presente nella popolazione umana da molto tempo. È un virus comune che circola in inverno e in primavera. Di solito provoca sintomi respiratori simili al comune raffreddore». A fare quest’importante precisazione la portavoce dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Margaret Harris, sul profilo “X” dell’organizzazione. (continua a leggere dopo le foto)

Che cos’è il virus Hmpv? Francesco Branda dell’università Campus Bio-Medico di Roma, insieme all’epidemiologo Massimo Ciccozzi e a Fabio Scarpa, hanno redatto un articolo per The Lancet Infectious diseases, dove spiegano: «L’Hmpv è un virus respiratorio che appartiene alla famiglia Paramyxoviridae, nel genere Metapneumovirus, responsabili di un’ampia gamma di infezioni comuni. È stato identificato per la prima volta nel 2001». Da allora è stato riconosciuto come una causa significativa di «infezioni respiratorie acute nei bambini, negli anziani e nelle persone con un sistema immunitario compromesso». È potenzialmente pericoloso dunque soprattutto per le categorie più fragili. (continua a leggere dopo le foto)

Che cos’è il virus Hmpv e come si trasmette

I tre esperti, autori dell’articolo, precisano: «Il nostro gruppo di ricerca sta raccogliendo e rendendo disponibili alla comunità scientifica i dati dai report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sul metapneumovirus e altri virus respiratori. Il nostro lavoro ha incluso la raccolta di dati riguardanti il numero di campioni, sequenze e rilevamenti di metapneumovirus, disponibili a partire dalle stagioni influenzali 2022-2023, con numeri che mostrano un’incidenza crescente di casi in diverse settimane dell’anno». Il virus Hmpv è stato rilevato recentemente in Ucraina, dove sono stati confermati tredici casi dall’inizio dell’anno, secondo il Centro per la sanità pubblica di Kiev. Gli esperti ritengono che i contagi potrebbero essere sottostimati. In Italia, il metapneumovirus è già conosciuto. «Ne ho avuti parecchi casi», ha dichiarato Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

