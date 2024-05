Allegri addio alla Juve. In questi minuti il tecnico livornese, dopo aver diretto come ogni venerdì l’allenamento del mattino, è ritornato alla Continassa: con lui anche Cristiano Giuntoli, DT dei bianconeri. E’ chiaro ai più che quello in corso potrebbe essere il summit decisivo per Max, dopo i fattacci post finale di Coppa Italia: la sua seconda avventura alla Juventus potrebbe concludersi tra qualche ora. Si attendono aggiornamenti.

Se davvero Allegri sarà esonerato stasera, il focus dovrebbe poi essere spostato immediatamente sul nome del sostituto, per le prossime due gare di Serie A, in attesa della scelta definitiva del tecnico per la nuova stagione (si parla con insistenza di Thiago Motta). Nelle ultime ore il nome in pole era quello di Paolo Montero, ex difensore della Juventus e attuale tecnico dell’Under 19, ma come riportato da Sky Sport la pista sembra essere tramontata. L’intenzione della società bianconera che sarebbe al momento quella di affidare la guida della prima squadra fino a fine mese allo staff dello stesso Allegri, che dovrà comunque dare il suo parere positivo. La squadra verrebbe affidata dunque a Landucci e Padoin.