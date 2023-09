L’Atalanta vince di misura contro l’Hellas Verona grazie ad una rete di Koopmeiners. De Ketelaere bocciato, sbaglia clamorosamente un gol da facile posizione.

Vittoria per l’Atalanta

L’Atalanta batte uno a zero il Verona e si mantiene nelle zone di alta classifica. Decisivo ancora una volta Koopmeiners, in rete dopo un’azione corale a cui partecipano Pasalic, Lookman e De Roon. Nel secondo tempo D eKetelaere si divora un gol di testa da pochi metri sparando alto e lasciando la Dea in sofferenza fino all’ultimo minuto. Terza vittoria consecutiva per i nerazzurri che nella prossima giornata di Serie A dovranno affrontare la Juventus di Allegri. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gasperini prima del fischio di inizio della gara (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le parole di Gasperini

Gaperini ha assolto De Ketelaere, elogiandone l’approccio e il contributo a partita in corso. Parole al miele anche per il pupillo Koopmeiners: “E’ arrivato come centrocampista difensivo, tendeva a giocare basso. Ho pensato che avesse un dinamismo e un tiro incredibile che lo porta a fare tanti gol. E’ duttile può giocare in vari ruoli e sta trovando continuità sotto porta. Per questo lo hanno cercato tante squadre” ha dichiarato il tecnico a fine gara.

