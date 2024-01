L’Algeria è stata eliminata a sorpresa dalla Coppa d’Africa. Ora Ismael Bennacer potrà ritornare al Milan in anticipo rispetto al previsto.

Algeria fuori dalla Coppa d’Africa

L’Algeria conclude prematuramente la competizione con due pareggi e una sconfitta, dopo aver concluso la fase a gironi del gruppo D con soli 2 punti. La sconfitta per 1-0 contro la Mauritania si rivela decisiva, consentendo a quest’ultima di raggiungere il terzo posto nel girone e di competere nei playoff per garantirsi la permanenza nel torneo. Nella prima gara del girone era arrivato il pareggio per 1-1 contro la sfavorita Angola. Successivamente il pareggio rocambolesco contro il Burkina Faso aveva complicato il cammino fino alla clamorosa sconfitta contro la Mauritania. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Kessié in contrasto con un avversario nel corso della sfida contro la Guinea-Bissau in Coppa d’Africa (Getty Images)

Pioli riabbraccia Bennacer

Tra il Milan e la Federazione algerina c’erano stati diversi contrasti, con qualche uscita fuori luogo anche da parte del ct della Nazionale africana. Il braccio di ferro era stato vinto dall’Algeria che aveva negato la partenza ritardata da parte di Bennacer, aggregato come tutti nella rosa nonostante il recente recupero dall’infortunio. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Bennacer abbraccia Pioli nella sala macchine di Milanello (Getty Images)

Il Milan tornerà dunque ad avere il regista titolare, recupero essenziale dopo la cessione di Krunic nella sessione invernale di mercato. Il mister rossonero potrà far rifiatare Reijnders e Loftus-Cheek, impiegati intensamente nel mese di gennaio a causa degli impegni ravvicinati e dell’assenza dell’algerino.

