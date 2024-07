Alex Marangon trovato morto, è giallo: ecco cosa non torna

Alex Marangon, sparito nella notte tra sabato e domenica dopo aver partecipato ad una festa privata presso l’abbazia Santa Bona di Vidor, in provincia di Treviso, è stato trovato ieri, verso le 14:30, privo di vita. Il suo corpo è stato avvistato dall’elicottero “Drago 149” dei Vigili del Fuoco su un isolotto del fiume Piave. È giallo però sulla sua morte. (Continua…)

Alex Marangon trovato senza vita

Il giovane Alex Marangon, 25enne di Marcon, in provincia di Venezia, è stato trovato ieri verso le 14:30 da un elicottero dei Vigili del Fuoco su un isolotto del fiume Piave, poco distanze dalle Poste di Ciano, frazione di Crocetta del Montello. Il ritrovamento è avvenuto circa quattro chilometri a valle dal punto zero di ricerca. Alex, infatti, era sparito nella notte tra sabato e domenica dopo aver partecipato ad una festa privata presso l’abbazia Santa Bona di Vidor, in provincia di Treviso. Sulla sua morte, però, troppe cose non tornano. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)