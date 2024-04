Alessio e Anita, cosa cambia tra di loro dopo il “Grande Fratello”

Anita Olivieri, veterana del Grande Fratello, è stata eliminata due puntate prima della finale. Si è fatta conoscere per la sua intraprendenza, la lingua affilata e i suoi continui scontri con Beatrice Luzzi. Alessio Falsone, invece, ha varcato la porta rossa ad un mese dalla fine del gioco. All’inizio sembrava aver puntato Greta, dopodiché ha rivolto le sue attenzioni a Perla, fino a “perdere la testa” per Anita. I due sono usciti dal gioco- a detta loro- vincitori, solo per essersi trovati. Ma è ancora così? Ecco com’è oggi il rapporto tra Alessio e Anita.

Alessio e Anita, cosa è cambiato tra di loro

Anita, fin dall’inizio del gioco ha sempre detto di non essere fidanzata, ma di avere la testa impegnata da un certo Edoardo: figura misteriosa che si è palesata solo il giorno di San Valentino. Eppure la settimana dopo quell’incontro contornato di lacrime e promesse, la ragazza sguazzava nella vasca idromassaggio insieme ad Alessio e non certo in amicizia. Oggi che il reality è finito i due continuano ad essere una coppia, ma a distanza. Anita infatti vive a Roma, mentre Alessio a Milano. I fan vorrebbero che i due facessero un passo concreto e si chiedono se davvero ci sia un futuro per loro. A queste domande ci ha pensato l’ex gieffina, tramite delle Instagram storie. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)