Alessia Pifferi, le parole choc in aula sulla figlia Diana

Oggi, venerdì 12 aprile 2024, ha avuto luogo a Milano una nuova udienza del processo ad Alessia Pifferi. La donna è imputata per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi 18 mesi nel luglio 2022, abbandonandola da sola in casa per sei giorni. L’accusa è di omicidio volontario aggravato. Alessia Pifferi ha rilasciato in aula delle dichiarazioni spontanee a proposito della figlia e del suo passato. (Continua dopo le foto)

Alessia Pifferi, cosa ha detto sul carcere

Alessia Pifferi è rinchiusa nel carcere San Vittore “in cui non posso fare nulla, sono sempre chiusa in cella e questo mi sta facendo uscire di testa”, ha detto lamentandosi della situazione. Con le altre detenute le cose non vanno meglio: tutte la picchiano e la insultano. “Mi gridano ‘Buongiorno assassina’”, ha riferito. Poi la donna ha parlato del suo passato difficile: il padre violento, un abuso sessuale e le difficoltà d’apprendimento. “Io vivevo con pochissimi soldi. Tutti gli uomini che ho avuto mi prendevano in giro e giocavano con me. Non sapevo delle problematiche che avevo”. Niente che ha fatto impietosire il pm. (Continua dopo le foto)

Il pm su Alessia Pifferi

Il pm Francesco De Tommasi ha spiegato che la figlia Diana è morta dopo “sofferenze atroci e terribili” con un “processo di progressivo indebolimento delle funzioni vitali” e si “trovava da sola a casa, perché lei, la madre, era corsa dal suo compagno e l’aveva lasciata là da sola”. “Il suo è uno sforzo inutile perché ogni volta che parla si presenta come una persona lucida, che con strategia vuole ottenere un obiettivo e in questo caso vuole un beneficio in termini sanzionatori”, ha detto il pm, andando dritto al punto. Secondo lui le parole di Alessia Pifferi sono “l’ennesima bugia”. Poi rivolto ai giudici, “vi chiederà di essere più clementi, più miti, più comprensivi” con lo scopo di ottenere benefici. Prima dell’intervento del pm, Alessia Pifferi aveva parlato di sua figlia.

