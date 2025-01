Alessandro Venturelli scomparso, l’appello strappalacrime della mamma: le sue parole – “Ti aspetto, io e tuo padre non proviamo rabbia ma abbiamo solo ancora la speranza di riabbracciarti”. Roberta Carassai, mamma di Alessandro Venturelli, ha deciso di lanciare un accorato appello rivolgendosi al figlio scomparso nel nulla oltre quattro anni fa. Più che comprensibile il dolore immenso di questa madre. (continua a leggere dopo le foto)

Alessandro Venturelli scomparso, l’appello strappalacrime della madre

Alessandro Venturelli si è allontanato da casa a Sassuolo il 5 dicembre 2020 senza farvi più ritorno. È scomparso un sabato gettando dalla finestra della sua abitazione uno zainetto contenente biancheria, le chiavi della macchina, un metro da sarto, un telo di plastica e dello scotch. Nessun biglietto, alcuna spiegazione. Resosi conto di quanto stava accadendo, il padre lo ha rincorso per bloccarlo all’uscita del cancello. Ma Alessandro è riuscito comunque a far perdere le sue tracce. E ad oggi sono ancora troppi gli interrogativi sulla sua scomparsa. In un’intervista a «Fanpage», la madre ha deciso di lanciare un nuovo appello. (continua a leggere dopo le foto)

Scomparsa di Alessandro Venturelli: la madre lancia un nuovo appello

Alessandro Venturelli, all’epoca 21enne, stava passando un momento difficile e di forte malessere infatti i genitori si sono recati subito a presentare una denuncia di scomparsa. “Si è perso tempo prezioso però, perché all’inizio si è aperto un fascicolo per allontanamento volontario. Le prime ore dopo la scomparsa di una persona sono fondamentali e noi le abbiamo perse”, ha dichiarato Roberta Carassai. In questi lunghi quattro anni sono state tantissime le segnalazioni arrivate ai genitori di Alessandro. Recentemente la mamma del giovane si è recata per ben due volte in Romania, ma anche lì nessuna traccia. “Stiamo cercando nostro figlio da soli, con le nostre forze e le nostre spese ma non ce la facciamo più”, ha confidato la signora Carassai.

