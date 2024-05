Alessandra Celentano è uno dei volti storici di Amici. L’ultima edizione per lei è stato un vero trionfo: la professoressa di ballo è riuscita a portare alla finale entrambi i suoi allievi. Due ballerini effettivamente eccezionali: sia Dustin che Marisol. Vedremo ancora la Celentano tra gli insegnanti della prossima edizione di Amici? Lei stessa ha risposto a questa domanda e ha anche fatto chiarezza a proposito di una eventuale partecipazione a Ballando con le stelle. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Affari Tuoi”, tutti in delirio per la bella concorrente: di chi si tratta

Leggi anche: “Uomini e Donne”, Ida Platano rompe il silenzio dopo l’addio

Cosa ha detto Alessandra Celentano su Marisol

In una recente intervista a Superguida Tv, la Celentano si è detta entusiasta della vittoria di Marisol. Ricordiamo che la ragazza ha vinto il premio della categoria ballo e anche il premio della critica dei giornalisti per un totale di 100mila gettoni d’oro. Tutti hanno riconosciuto nella ballerina un grande talento, nel quale la Celentano ha creduto sin da subito. “Marisol ha un’espressività che a me piace molto perché istintiva e naturale e non forzata. Anche su questo aspetto ha lavorato molto facendo dei progressi sotto tutti i punti di vista”. Dopo Amici, Marisol avrà una brillante carriera. “Il mio consiglio per Marisol? Di sentire nel profondo quello che stava facendo e di immergersi nel personaggio. Spesso chi è bello fisicamente e talentuoso viene accusato di non essere invece espressivo”, la frecciatina della Celentano che poi ha parlato del suo futuro ad Amici. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Fabrizio Corona, a 50 anni di nuovo papà: il lieto annuncio

Leggi anche: “Amici”, Giulia Pauselli si è operata: cos’è successo

Alessandra Celentano, il suo futuro ad “Amici”

Alessandra Celentano tornerà ad Amici? “Ma certo spero di sì!”, ha esclamato, affermando così di voler tornare nel programma che per lei ormai è una seconda casa. “All’inizio ho avuto delle difficoltà perché ero abituata ai tempi del teatro che sono ovviamente diversi da quelli televisivi. Poi con il tempo sono entrata nel meccanismo e devo dire che questa avventura mi ha insegnato e continua ad insegnarmi ancora tanto”, ha ammesso la Celentano. Ma la sua partecipazione o meno non dipende soltanto da lei. “Noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: “Amici senza di te non esisterebbe”. Io rispondo che non è così”, ha spiegato, anche se effettivamente sarebbe scioccante vedere Amici senza di lei. Ma se il talent di Maria De Filippi non andasse in porto, potrebbe sempre optare per un altro show dove la danza è sempre protagonista.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva