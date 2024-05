“Affari Tuoi”, tutti in delirio per la bella concorrente: di chi si tratta. Nella puntata di Affari Tuoi, in onda su Rai1 ieri, martedì 21 maggio, ha visto col pacco numero 10 Sandy, concorrente della Valle D’Aosta, affiancata in studio dal compagno Marco, con il quale ha una relazione da 10 anni, convive e ha una bambina di 2 anni. La coppia a fine serata è andata via con 17mila euro. Ma andiamo con ordine, poiché ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione non è stato il percorso della concorrente, ma la concorrente stessa.

Il percorso di Sandy

Sandy, beauty coach, gioca affiancata dal compagno e Marco, imbianchino. Il gioco parte benino: con i primi 3 tiri aprono tutti pacchi blu. I due pacchi più alti – 200mila e 300mila euro – vengono entrambi chiamati da Marco, che nel gioco sembra essere assai sfortunato, tanto che Amadeus, lo prende in disparte e gli dice: “Marco, due ne hai chiamati: uno da 200mila e l’altro da 300mila. Ora basta, ma stai con noi“. La coppia rifiuta 21mila euro offerti dal Dottore e poi perde il pacco da 30mila euro.

A questo punto Marco torna alla carica, consigliando un numero da aprire, ma Sandy è titubante: “Nel caso posso mandarlo via? O devo tenerlo qui per tutto il tempo?“, chiede ad Amadeus che risponde: “Se tu lo cacci, lo metto vicino a me, lo adotto io!“. Nel pacco ci sono 20mila euro, ma è Sandy a perdere ben 100mila euro col tiro successivo. L’offerta del Dottore crolla a 10mila euro, somma rifiutata. Alla fine sul tavolo rimangono ancora i pacchi da 50mila e 75mila euro ancora in gioco insieme ai 75 euro. Nelle ultime battute finali il dottore offre 30mila euro, ma la coppia rifiuta. Il tiro successivo fa fuoir il pacco da 75mila euro. Sandy è delusa e si arrabbia con se stessa: “Lo sapevo… Perché non mi do mai retta?” Alla fine, spaventati all’idea di tornare a casa senza niente, accettano i 17mila euro (lei è in lacrime mentre racconta dei sacrifici fatti sino a quel momento), ma scoprono di avere nel pacco numero 10 i 15mila euro. (continua dopo la foto)

Ad inizio puntata, dopo aver scartato i primi pacchi, in studio parte la canzone dei The Kolors Un ragazzo una ragazza, Amadeus chiede alla coppia come è nata la loro storia d’amore. “Ci sono due versioni della nostra storia d’amore. La sua è da stalker, la mia più romantica. A detta sua, io la seguivo fuori scuola con la macchina. Non è così, lo giuro“. Prima di proseguire con il gioco, Amadeus ricorda che per Virgilio – dipendente dell’azienda – è l’ultimo giorno in Rai, e poi sottolinea: “Sono sempre i migliori che se ne vanno, è incredibile“. Tutti ridono, anche visto che presto pure il conduttore lascerà la televisione pubblica ma per trasferirsi al Nove. Come sempre ad ogni fine puntata il popolo del web si ritrova a commentare la puntata e i concorrenti (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)