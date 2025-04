Al Milan resta solo la Coppa Italia: i rossoneri affondano a San Siro con la Dea che consolida il terzo posto

Milan-Atalanta 0-1, colpo grosso dell’Atalanta nella 33ª giornata di Serie A: i nerazzurri espugnano San Siro con un gol di Ederson e consolidano il terzo posto. Il Milan cade nel momento in cui sembrava poter prendere in mano la gara e ora vede sfumare le speranze di qualificazione europea. Per i rossoneri, la Coppa Italia resta l’unica via per evitare una stagione fallimentare.

Primo tempo tattico, poche occasioni e tanta prudenza

La sfida si apre con Maignan regolarmente in campo dopo il problema fisico accusato a Udine. Conceição conferma il 3-4-3 con Jovic centravanti, affiancato da Pulisic e Leao, mentre Gasperini è costretto a ridisegnare la difesa per l’assenza di Kolasinac, con Bellanova arretrato e Cuadrado esterno a tutta fascia.

La prima frazione è caratterizzata da un gioco bloccato e poco spettacolare. Le squadre si studiano, si temono e faticano a trovare spazi. Il primo vero squillo arriva al 20′, con Ederson che svetta di testa su cross di Bellanova, ma la conclusione termina a lato.

Il Milan prova ad accendersi sulla corsia sinistra con la combinazione Leao-Theo Hernandez, ma è attento Carnesecchi, aiutato anche dal fuorigioco. Jovic sfiora il vantaggio nel finale del primo tempo con una bella girata in area, ma la palla esce di poco, lasciando solo l’illusione del gol.

Ederson gela San Siro nel miglior momento del Milan

Nessun cambio al rientro dagli spogliatoi, ma è il Milan a spingere di più, mostrando una maggiore intensità. Reijnders e Fofana alzano il baricentro e la squadra sembra vicina al gol. L’Atalanta resta chiusa, fatica a uscire e viene messa alle corde.

A sorpresa, nel miglior momento rossonero, arriva il vantaggio della Dea al 62′: azione orchestrata da sinistra, Lookman accentra e serve Bellanova che fa sponda per Ederson, bravo ad inserirsi e colpire di testa in tuffo. Maignan battuto, 0-1.

Il Milan accusa il colpo e prova a reagire. Conceição gioca il tutto per tutto, passando a un 4-2-4 ultraoffensivo con gli ingressi di Joao Felix, Abraham, Chukwueze, Sottil e Gimenez, ma la manovra perde equilibrio e spinta lucida.

MILAN, ITALY – APRIL 20: Head coach of AC Milan Sergio Conceicao reacts during the Serie A match between AC Milan and Atalanta at Stadio Giuseppe Meazza on April 20, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Assalto finale rossonero, ma l’Atalanta regge

Nel finale il Milan spinge con tutte le forze disponibili, ma l’Atalanta difende con ordine e rischia persino di raddoppiare con Lookman, fermato solo da un grande intervento di Maignan al 90’. Gli ultimi assalti del Diavolo non producono l’effetto sperato: termina 1-0 per gli ospiti.

Situazione in classifica: Dea solida, Milan in crisi

Con questa vittoria, l’Atalanta risponde al Bologna e consolida la terza posizione in classifica, avvicinando sempre più la qualificazione alla prossima Champions League. Per il Milan, invece, si fa durissima: i rossoneri sono a sei punti dalla zona Conference League quando mancano cinque giornate al termine.

L’ultima speranza per evitare una stagione deludente è legata alla Coppa Italia, ma il morale, dopo l’ennesima sconfitta interna, è ai minimi storici.

