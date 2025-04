Barcellona, allarme Lewandowsky: si accascia nel finale, potrebbe saltare l’Inter

Brutte notizie in casa Barcellona, dove tiene banco l’infortunio muscolare di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco è stato costretto a lasciare il campo al 78’ minuto della sfida contro il Celta Vigo, accasciandosi al suolo mentre si toccava la parte posteriore della coscia sinistra.

Barcellona, rimonta da urlo con Celta Vigo. Ma si rompe Lewandowski: Inter a rischio? https://t.co/hqkHnD587O — Cagliari Live Magazine (@cagliarilivemag) April 19, 2025

Il gesto del centravanti che ha subito fatto scattare l’allarme, soprattutto in vista della semifinale di Champions League contro l’Inter (andata il 30 aprile, ritorno il 6 maggio). Al suo posto è entrato Gavi, ma gli occhi erano tutti per Lewa, uscito con il volto teso. “Dobbiamo aspettare fino a domani per effettuare i test e saperne di più”, ha dichiarato il tecnico Hansi Flick nel postpartita.

Nel frattempo, il Barça ha portato a casa una vittoria incredibile, rimontando da 1-3 a 4-3 in pieno recupero contro un Celta Vigo combattivo e spavaldo. Una gara pazza, decisa al 98’, e che vale tre punti fondamentali nella corsa alla Liga. Per una notte, i catalani salgono a +7 sul Real Madrid, in attesa della risposta dei blancos.

In gol Ferran Torres, Dani Olmo e una doppietta di Raphinha, che lancia un chiaro messaggio all’Inter: l’attacco è in forma e può colpire in ogni momento. Ma la tripletta di Borja Iglesias, capace di mettere a nudo tutte le falle della retroguardia blaugrana, fa suonare un campanello d’allarme.

Il Barcellona è spettacolare, ma non è solido. Se l’assenza di Lewandowski dovesse confermarsi per la doppia sfida con l’Inter, la semifinale si complicherebbe terribilmente per Flick. I nerazzurri intanto osservano e prendono appunti: al Montjuïc si può colpire, ma occhio alla furia offensiva dei catalani.

