L’agente di Haaland parla del futuro del proprio assistito senza chiudere la porta a nessuno. L’ipotesi Real Madrid rimane in piedi per il bomber del Manchester City.

Le voci sul Real Madrid

Si fanno sempre più insistenti le voci di un interessamento del Real Madrid nei confronti di Erling Haaland. Le Merengues stanno trovando difficoltà nel trovare un accordo con Kylian Mbappé: il francese, infatti, ha richiesto 70 milioni di euro a stagione più un ricco bonus alla firma, cifra che ha portato gli spagnoli a virare anche su altri big. Il primo nome sulla lsita è quello del gigante norvegese, vecchio pallino di Florentino Perez. Dopo l’addio di Karim Benzema si sta cercando un bomber che possa rappresentare il presente e il futuro del club. Tuttavia il Manchester City non sembra intenzionato a privarsi del giocatore nel breve periodo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Erling Haaland del Manchester City festeggia dopo aver segnato il secondo gol della squadra durante la partita di Premier League tra Manchester United e Manchester City all’Old Trafford il 29 ottobre 2023 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Le parole del procuratore di Haaland

Al momento anche il giocatore è felice del progetto del Manchester City. La vittoria in Champions League e la fiducia di Pep Guardiola hanno praticamente blindato il ragazzo in Inghilterra, nonostante le proposte di mercato provenienti da Parigi e Madrid. “Quando tutti saranno pronti per un cambiamento, ci farà. Non è il tipo di giocatore che se ne va via all’improvviso. E questo non accadrà perché il rispetto viene prima di tutto. Se gli sarà concesso, ne darà anche lui. Il rispetto viene da entrambe le parti. Real Madrid? Erling è padrone del proprio destino, sempre” ha precisato il procuratore. Parole che confermano la volontà di rimanere ai Citizens, ma che non chiudono nemmeno la porta ad un futuro trasferimento nella Liga. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Erling Haaland del Man City festeggia il suo gol durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League tra BSC Young Boys e Manchester City allo Stadion Wankdorf il 25 ottobre 2023 a Berna, Svizzera. (Foto di Manuel Winterberger/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Pupillo di Guardiola

Guardiola crede molto nel bomber, a tal punto da cambiare parzialmente il proprio credo tattico per investire su un centravanti di ruolo. Il tiki taka si è trasformato in un gioco veloce basato sul taglio dei terzini in mezzo al campo, sull’avanzamento di Stones a centrocampo e sui cross per una punta centrale alta e forte fisicamente. In stagione il norvegese ha già realizzato 13 reti in 12 presenze, condite anche da tre assist per i compagni. In Champions League si aggiungono 4 reti in 4 presenze e un assist, numeri che lo mettono nelle condizioni di competere per la prossima Scarpa d’Oro contro Lautaro Martinez e Harry Kane.

