“Affari tuoi”, Ornella vince 300mila euro: la reazione di Stefano spiazza

Nella puntata di ieri di “Affari tuoi“, la concorrente Ornella è stata protagonista di un percorso perfetto. È arrivata alla fine con due pacchi rossi da 200 e 300 mila euro e alla fine ha portato a casa la somma più alta presente nei pacchi di “Affari tuoi”. La reazione del conduttore Stefano De Martino ha spiazzato il pubblico. (Continua…)

Leggi anche: “Affari Tuoi”, la rivelazione del concorrente sconvolge il pubblico

Leggi anche: “Affari tuoi”, il pubblico protesta: cos’è successo e perchè

“Affari tuoi” ieri, dalla Sicilia arriva Ornella

Nella puntata di ieri, giovedì 26 settembre 2024, di “Affari tuoi” ha partecipato la regione Sicilia, rappresentata da Ornella. La concorrente è presente da circa trenta puntate nello studio di “Affari tuoi”. È mamma di due bambine, lavora in un albergo a Palermo e sogna di aprire un bed&breakfast tutto suo. Con la cifra portata a casa sicuramente riuscirà a coronare il suo sogno. (Continua…)

Leggi anche: “Affari Tuoi”, il padre morto le suggerisce i numeri in sogno: com’è finita per Addolorata

Leggi anche: “Affari tuoi”, Max Giusti svela come funzionano le vincite e le tattiche del “Dottore” (VIDEO)

La partita di Ornella

La partita di Ornella della Sicilia è stata a dir poco perfetta. Sin dai primi tiri, la concorrente è riuscita ad aprire i pacchi blu, eccezion fatta per i 100mila euro, volati via nella prima tranche di giocate. Ornella era accompagnata in studio dalla sua dolce metà Giuseppe. I due hanno portato con loro una conchiglia, appoggiata sul pacco numero otto pescato da Ornella. È stato proprio Giuseppe a spiegare il significato di questa conchiglia: “È la prima che ho regalato ad Ornella, faccio pesca subacquea, l’ho trovata sul fondale e per me significa resilienza, ci dà la forza di affrontare i problemi insieme“.

Il Dottore dal canto suo prima le offre di cambiare il pacco, poi 54mila e 64mila euro, che Ornella rispedisce al mittente. La siciliana rifiuta anche l’offerta da 90mila euro, dicendo di volere 200mila euro. Alla fine, Ornella arriva in finale con 200mila e 300mila euro. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)