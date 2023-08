Terribile incidente, aereo si schianta sull’elicottero: il video virale

Aereo si scontra con elicottero. Le immagini di un terribile incidente aereo hanno fatto il giro del mondo. Il video è diventato virale sul web. Tutti sono rimasti a bocca aperta. Lo schianto è stato davvero impressionante e per questo ha destato scalpore. Entrambi i veicoli, sia l’aereo che l’elicottero, hanno subito danni significativi, ma per fortuna non ci sono feriti. (Continua…)

Leggi anche: L’aereo sta cadendo? Ecco come scoprirlo, il trucco del pilota

Leggi anche: Panico in aereo, pilota muore dopo il decollo: cos’è successo poi

Aereo si scontra con elicottero

Sulla pista di atterraggio dell’aeroporto di Rémy-de-Haenen si è verificato un terribile incidente. Un aereo aveva iniziato la discesa, a bordo c’erano sei passeggeri e due piloti. Una volta a terra, però, l’aereo ha deviato a sinistra, finendo fuori dalla pista su una zona erbosa. Sul piazzale dove è finito è andato a scontrarsi con un elicottero. Lo schianto è stato davvero terribile. Qualcuno ha ripreso lo scontro ed ha pubblicato il filmato sul web. Le immagini sono diventate virali, destando moltissimo scalpore. (Continua…)

Leggi anche: Aereo precipita e muoiono padre e figlio, poi l’assurda scoperta

Leggi anche: Paura sull’aereo diretto a Milano: il racconto choc dei passeggeri a bordo

Aereo si scontra con elicottero: i danni

Un aereo turboelica DHC-6 Twin Otter della compagnia Air Antilles si è scontrato con un elicottero presente in un piazzale vicino alla pista di atterraggio. Lo scontro è stato letteralmente devastante. Entrambi i veicoli hanno subito danni significativi: l’aereo ha perso un’ala, mentre l’elicottero è stato spinto su un fianco. A bordo dell’aereo c’erano sei passeggeri e due piloti, mentre l’elicottero era vuoto. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite. Le immagini dello schianto hanno fatto il giro del web, destando scalpore. (Continua…)

Aereo si scontra con elicottero: dove è successo

L’incidente tra l’aereo e l’elicottero si è verificato sulla pista dell’aeroporto di Rémy-de-Haenen, nelle Maldive. Lo schianto è stato ripreso dai presenti. Le immagini sono finite sul web e dalle Maldive sono arrivate in tutto il mondo. Il video, infatti, è diventato virale. Tutti sono rimasti di stucco di fronte ai danni provocati dallo scontro. Per fortuna, però, le persone presenti all’interno dell’aereo non hanno riportato feriti.