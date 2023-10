Aereo si schianta sul tetto di una casa, morto un italiano – Schianto aereo negli Stati Uniti. Il mezzo è precipitato poco dopo il decollo attorno alle 19 di ieri 3 ottobre 2023. Una delle due persone decedute nell’impatto del velivolo sul tetto di una casa a Newberg, in Oregon, era un italiano. Per fortuna quelle che si trovavano all’interno dell’abitazione sono state in grado di uscire in sicurezza. (continua a leggere dopo le foto)

Aereo si schianta sul tetto di una casa: morto un italiano

L’incidente a Newberg è avvenuto nella serata di ieri martedì 3 ottobre 2023. L’allarme è partito da diverse persone, che hanno subito chiamato il 911. Hanno visto con i loro occhi il piccolo aereo perdere quota e precipitare a spirale verso terra per poi schiantarsi. L’impatto violento è avvenuto a Newberg, a circa 23 miglia a sud-ovest di Portland, come hanno riferito i vigili del fuoco della Tualatin Valley sui social. Parte dell’aereo è stato trovato all’interno della casa e nel giardino. Le due vittime, così come la persona ferita, erano a bordo dell’aereo. Illese le persone presenti in casa. (continua a leggere dopo le foto)

La vittima si chiamava Michele Cavallotti

Vittima dell’incidente a Newberg un italiano: Michele Cavallotti. Appassionato di volo il ragazzo aveva 22 anni ed era originario di Crema (Cremona). Il giovane aveva conseguito il diploma all’istituto tecnico aeronautico Locatelli di Bergamo ed era partito per gli Usa per frequentare la scuola per piloti. A bordo dell’aereo Cavallotti si trovava con altre due persone. Il velivolo, come dicevamo, è precipitato dopo il decollo, schiantandosi sul tetto di una casa. Il bilancio è di due morti e un ferito gravissimo. All’interno dell’abitazione c’erano diverse persone: tutti sono usciti in sicurezza con l’aiuto della Red Cross. (continua a leggere dopo le foto)

Michele Cavallotti aveva solo 22 anni

Aspirante pilota, come ricorda «Il Corriere della Sera», Michele era a bordo di un aereo della Hillisboro Flight Academy, la scuola presso la quale stava studiando per perfezionarsi. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19, secondo quanto dichiarato dalle squadre di soccorso. Il velivolo non ha preso fuoco ed è forse stata questa la fortuna delle persone residenti dell’abitazione uscite tutte incolumi. L’identificazione delle vittime a bordo dell’aereo ha richiesto diverse ore. La famiglia, che risiede a Crema, ha ricevuto la tragica notizia nella mattinata di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023.