Aereo si schianta sull’autostrada e prende fuoco

Un terrificante incidente ha visto coinvolto un aereo che, per cause ancora da accertare, ha perso quota e si è schiantato sull’autostrada, prendendo fuoco. Le conseguenze sono state veramente disastrose. Secondo quanto si apprende, tutte le persone che si trovavano a bordo del velivolo sono morte in seguito all’impatto e al successivo incendio. (Continua…)

Aereo si schianta sull’autostrada

Un velivolo di piccole dimensioni si è schiantato sull’autostrada, prendendo fuoco dopo l’impatto con l’asfalto. Secondo quanto si apprende, tutte le persone che si trovavano a bordo, che, come riferisce la polizia, erano almeno cinque, sono morte in seguito all’impatto e al successivo incendio divampato. L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo. (Continua…)

Dov’è successo

L’incidente che ha visto coinvolto il velivolo di piccole dimensioni è avvenuto a Nashville, in Tennessee, sull’autostrada 40, che, dopo l’incidente, è stata chiusa al traffico per permettere agli inquirenti di svolgere gli accertamenti e avviare le indagini. Al momento non sono ancora note le generalità delle persone morte in seguito all’incidente, che, come riporta la polizia, dovrebbero essere cinque. (Continua…)

JUST IN: Small plane crashes along I-40 in Nashville, Tennessee, killing 'multiple' people pic.twitter.com/1i1tfB5xl2 — BNO News (@BNONews) March 5, 2024

La dinamica

Stando alle prime indiscrezioni sull’incidente, pare che il velivolo, intorno alle 19.40, stesse tentando un atterraggio d’emergenza a causa di un guasto al motore e al sistema elettrico. L’atterraggio però non sarebbe riuscito e il velivolo si sarebbe schiantato sull’autostrada, prendendo fuoco. Il portavoce del Dipartimento di polizia di Nashville, Don Aaron, ha dichiarato: “Il pilota ci ha informato che non sarebbe riuscito a raggiungere la pista e che avrebbe tentato di atterrare sulla strada. Siamo fortunati che l’aereo non abbia colpito alcun edificio mentre precipitava”.