Addio caldo, arriva l’autunno ufficialmente: segnatevi queste due date sul calendario – Quello appena iniziato sarà uno dei week end più caldi del mese di ottobre. Per gli esperti potrebbe essere l’ultimo colpo di coda dell’estate 2023, che sembra non voler lasciare gli Italiani. Le temperature tra sabato e domenica raggiungeranno anche i 33 gradi. Finora l’influsso dell’anticiclone Apollo ha mantenuto condizioni generali di bel tempo, ma la svolta pare vicina. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Meteo, weekend da incubo in Italia: le previsioni di Mario Giuliacci

Leggi anche: Previsioni meteo, pessima notizia a settembre: cosa succede in Italia

Addio caldo, arriva ufficialmente l’autunno: ecco quando

L’autunno, stando alle previsioni meteo, dovrebbe arrivare alla metà del mese. La giornata da cerchiare in “rosso” sul calendario è quella di venerdì 13 ottobre 2023. Da quel giorno in poi assisteremo ad un abbassamento delle temperature. Arriverà dunque il primo fresco d’autunno e diremo addio all’estate. Gli ultimi aggiornamenti da parte dei Centri di Calcolo internazionali indicano come date da tener d’occhio anche il 15-16 Ottobre, quando un’importante saccatura, collegata ad un profondo ciclone sul Nord Europa, si spingerà verso l’Italia costringendo di fatto l’anticiclone africano a battere in ritirata. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Meteo, le previsioni di Mario Giuliacci: dove torna l’incubo in Italia

Leggi anche: Paolo Fox, le previsioni per settembre: mese fantastico per questi segni

Quando arriva l’autunno: cosa dicono gli esperti

Intanto però dobbiamo fare i conti con un week end rovente: “Nelle prossime ore è prevista l’espansione di questa figura meteorologica ancora più verso Nord, addirittura fino alla Scozia, con un significativo aumento termico su tutta l’Europa Centro-Occidentale”, dicono gli esperti di “Meteo.it”. A spiegare il paradigma di questo autunno dalle temperature anomale il meteorologo Mattia Gussoni: “Confermata questa fase anomala ed eccezionale su gran parte del Continente: il freddo autunnale scivolerà sul fianco orientale portando le prime nevicate in Russia, altrove avremo valori ben oltre la media del periodo. Si prevede un weekend con uno scarto positivo di 8-10°C dall’Italia centro-settentrionale alla Francia e fino alla Spagna e al Portogallo, con un picco di +12/13°C sul Regno Unito rispetto ai dati climatologici del periodo, sempre più stravolti dal Riscaldamento Globale”. (continua a leggere dopo le foto)

Week end rovente: i dettagli di quest’ottobre anomalo

Avremo a che fare con un week end eccezionale: “Insomma tutto lo Stivale vivrà dentro un anomalo forno autunnale: sembrerà di essere ad Agosto, tutti al mare o in montagna”, ha dichiarato sempre il meteorologo Mattia Gussoni, che ha invitato tutti a prestare attenzione al fenomeno dell’escursione termica. La sera, il suggerimento, è quello di portare con sé un giacchetto o un maglione.