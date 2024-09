“Le loro strade si sono separate”: addio alla coppia vip italiana, la loro storia d’amore è al capolinea

È finita tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. Ballerina lei e attore lui, insieme avevano fatto sognare tantissimi fan curiosi di sapere di più sulla loro relazione. Purtroppo però, dopo un anno di frequentazione la loro storia d’amore sembra già arrivata al capolinea. Vediamo i dettagli dell’indiscrezione. (Continua a leggere dopo le foto)

Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: una storia da sogno

Entrambi artisti, ma in ambiti diversi, Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo erano riusciti a trovare terreno per costruire una bellissima storia d'amore finita spesso tra le pagine di cronaca rosa. Lei è ammirata da tantissimi fan che hanno seguito il suo percorso di ballerina dai tempi di "Amici di Maria de Filippi", programma che era riuscito a scovare il suo talento e portarlo alle stelle. Lui invece è una promessa del cinema italiano, già vincitore di un nastro d'argento e volto di diversi film e serie televisive molte note (una su tutte la popolarissima "Mare Fuori").

La passione nata in fretta

La ballerina professionista di “Amici” e l’attore napoletano erano stati paparazzati insieme diverse volte nell’ultimo anno in occasione delle loro varie uscite. La passione tra loro, si legge sull’articolo del nuovo numero di “Chi”, era “esplosa in pochissimo tempo dopo essersi conosciuti”. I due avevano deciso di buttarsi a capofitto nella relazione tanto da decidere di andare a “vivere insieme a Roma”. In realtà già da diverso tempo la situazione sembrava essersi raffreddata e nelle ultime settimane i due sembravano sempre più assenti nelle reciproche vite. Ora, è arrivata la conferma della separazione in un articolo del settimanale “Chi”.

