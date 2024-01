Tragico schianto in galleria: Martina muore a 26 anni

Varie. Addio a Martina, la giovane aveva ventisei anni quando si è ritrovata coinvolta un tragico schianto in galleria. Scopriamo chi era e cosa e i dettagli di questa terribile vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Addio a Martina, il tragico incidente

Addio a Martina, una giovane ragazza di ventisei anni è rimasta coinvolta in un tragico incidente. Martina Viscardi aveva ventisei anni ed era originaria di Rocco Briantino. Il terribile schianto è avvenuto questa mattina, 20 gennaio 2024, alle ore 04:45, sull'asse interurbano di Bonate Sopra. La giovane viaggiava in auto in compagnia di un ragazzo di ventitré anni di Piacenza. Il ragazzo non ha riportato ferite mortali e si è miracolosamente salvato. L'automobile si è ribaltata più e più volte all'interno della galleria, impattando violentemente contro le arcate. Secondo le prime ricostruzioni, la causa principale dell'incidente sembra essere l'asfalto reso scivoloso dal ghiaccio.

Addio a Martina, chi era la giovane ragazza

Questa mattina, 20 gennaio 2024, intorno alle ore 04:45, l'auto sui cui era a bordo Martina Viscardi si è ribaltata all'interno di una galleria. L'incidente ha causato la morte della giovane di ventisei anni. Martina era originaria di un piccolo paese in provincia di Monza e Brianza. La ragazza si era laureata in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Bergamo. Alla guida del veicolo che ha caudato la morte della ragazza c'era un giovane di ventitré anni. I due si stavano probabilmente dirigendo a Rocco Briantino, prima di finire vittime di questa tragedia.

Il tragico incidente e le prime ricostruzioni

Martina Viscardi, giovane ragazza di ventisei anni, è stata vittima di un terribile incidente. L'auto su cui viaggiava si è ribaltata più volte all'interno di una galleria, lasciando la giovane in fin di vita. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Bergamo si sono recati immediatamente sul posto. La dinamica dell'incidente è risultata subito molto chiara agli inquirenti. La strada è rimasta bloccata fino alle ore 09:00 del mattino, nonostante gli sforzi dei soccorritori.

Il dolore della famiglia e i funerali della giovane ragazza

La famiglia di Martina è rimasta sconvolta dall’accaduto. La giovane ragazza ha lasciato un profondo dolore nei cuori dei suoi famigliari: i genitori Rosi e Paolo, la sorella Beatrice e le nonne. I funerali della giovane si terranno lunedì 22 gennaio 2024 alle ore 15:00 presso la chiesa parrocchiale di Rocco Briantino. La comunità locale è rimasta profondamente scossa da quanto accaduto ed è vicina alla famiglia in questo momento di tragico dolore.