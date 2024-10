WTA Pechino Errani e Paolini trionfano nel doppio. Le due tenniste italiane si confermano protagoniste a livello internazionale: la coppia azzurra, teste di serie numero cinque, ha superato in finale la coppia formata dalla taiwanese Hao-Chin Chan e dalla russa Veronika Kudermetova, settime teste di serie, con un risultato di 6-4, 6-4 in un’ora e mezza di gioco.

INARRESTABILIIIIIIIIIII 💚🤍❤️



Sara Errani e Jasmine Paolini battono Chan-Kudermetova a Pechino e conquistano il titolo in doppio al China Opeeeeeeen!! ✌️



Le prime campionesse olimpiche del tennis azzurro continuano a scrivere la storia!



Siete il nostro orgoglioooooooooo!!! 😍… pic.twitter.com/Ky3ODUiUh7 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) October 6, 2024

Questa vittoria rappresenta il quarto titolo stagionale per Errani e Paolini, tra cui spicca la medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Parigi. Il duo ha raggiunto in totale sette finali, vincendone cinque, dimostrando una grande intesa e una crescente competitività nel circuito WTA. Con questo successo, le due tenniste italiane si sono qualificate per le WTA Finals di Riyadh, un traguardo storico: è infatti la prima volta dal 2015 che una coppia o una giocatrice italiana partecipa al prestigioso torneo di fine anno. La vittoria a Pechino conferma l’ottima forma di Errani e Paolini, alimentando le aspettative per le Finals, dove affronteranno le migliori coppie del mondo.

