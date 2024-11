WTA Finals, un’ottima Jasmine Paolini cede ad Aryna Sabalenka

WTA Finals, Jasmine Paolini dopo la bella vittoria all’esordio contro la Ribakyna è scesa in campo per una sorta di “mission impossible” contro la dominatrice del tennis femminile di questi ultimi tempi, la numero uno del mondo Aryna Sabalenka. La bielorussa sembra aver trovato un buon equilibrio oltre che tennistico anche atletico, che insieme a una certa fragilità caratteriale era stato il suo punto debole in diverse occasioni in passato.

Aryna Sabalenka blasts a forehand winner past Jasmine Paolini at the WTA Finals in Riyadh.



Obliterating the ball to utter perfection.



Domineering power. 🐅

pic.twitter.com/FOQbnVMYON — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 4, 2024

Lo schema del match risulta chiaro sin dalle prime battute, con la poderosa tennista dell’Est che cerca di prendere subito il campo mentre Paolini prova ad arginarne la potenza muovendo il più possibile la palla. Un’impresa difficile, anche perché Sabalenka appena Jasmine non piazza la prima di servizio si avventa sulla palla con ferocia. L’atleta azzurra è costretta a forzare le seconda palla e sullo 0-1 perde il servizio commettendo due doppi falli.

Sul 4-0 la Paolini ha due occasioni per recuperare almeno un break e alla seconda non sbaglia. Una piccola iniezione di fiducia che permette all’azzurra di entrare in partita e di tenere due turni di servizio, ma il primo set si conclude comunque sul 6-3 per la bielorussa.

WTA Finals, Paolini lotta ma si arrende 6-3, 7-5

A inizio secondo set, bella fiammata della nostra atleta che si porta sul 2-0, ma Sabalenka riesce subito a restituire il break, e da lì sale in cattedra aggiudicandosi 4 game consecutivi. La nostra campionessa lotta con grande coraggio e riesce a tenere il servizio e poi a portarsi sul 5-4 a proprio favore, approfittando anche del calo dell’avversaria. La bielorussa sembra impaurita dall’ottima reazione di Paolini e arrivano anche due set point, annullati da Aryna con la solita potenza.

A quel punto, purtroppo, la numero uno del mondo acciuffa il break decisivo e sul 6-5 gioca un game perfetto sul suo servizio chiudendo sul 6-3, 7-5. Una sconfitta che non fa male per la nostra atleta, che ha giocato alla pari con la tennista più forte del circuito e ora può guardare con fiducia al match contro la Zheng. Se riuscirà a vincere, Jasmine passerà in semifinale. E sarebbe un risultato eccezionale.

