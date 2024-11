WTA Finals, Jasmine Paolini sconfitta nettamente dalla Zheng

WTA Finals, Jasmine Paolini non ce l’ha fatta. C’era grande attesa per la sfida decisiva per l’accesso alle semifinali contro la 22enne cinese Zheng, giocatrice che attraversa un ottimo periodo di forma ma che sembrava alla portata dell’azzurra. Invece, la nostra tennista è apparsa stanca e non è riuscita sin dalle prime battute a prendere le misure all’avversaria.

Zheng d. Paolini 6-1 6-1 in Riyadh



In her first ever WTA Finals appearance, Qinwen qualifies for the SF.



The perfect cherry on top of a seriously outstanding season.



✅5th top 10 win of 2024



Gleaming talent.



So much confidence.



She’s going to shake things up in 2025.



🇨🇳❤️ pic.twitter.com/OXMMAXHhhs — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 6, 2024

Purtroppo si è capito sin dai primi scambi che Paolini non era in giornata, mentre la Zheng ha disputato una partita quasi perfetta, sbagliando pochissimo e sottoponendo Jasmine a una pressione continua, soprattutto con il servizio. Dopo l’1-1 la cinese ha infilato cinque giochi consecutivi per il 6-1 che ha chiuso il primo parziale.

La nostra rappresentante non è riuscita a cambiare le sorti del match nemmeno durante il secondo set. Forse stanca anche per le fatiche del torneo di doppio che disputa con Sara Errani, Jasmine è apparsa scarica e non ha reagito. Il secondo parzialesi è chiuso, come il primo, sul 6-1. Peccato per Paolini, che comunque può consolarsi per aver giocato di una stagione sensazionale da tutti i punti di vista, e che l’ha portata sino al quarto posto nelle classifiche mondiali.